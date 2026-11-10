Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Ypsomed-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 397,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'172 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 399,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 395,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'109 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Bei 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 5,18 Prozent zulegen. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,45 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ypsomed-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,40 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,13 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient

Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut

Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet