Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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10.09.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag kaum verändert
Die Aktie von Ypsomed hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 385,00 CHF.
Die Ypsomed-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 385,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'553 Punkten steht. In der Spitze legte die Ypsomed-Aktie bis auf 385,00 CHF zu. Das bisherige Tagestief markierte Ypsomed-Aktie bei 384,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 384,80 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 274 Aktien.
Bei einem Wert von 419,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 8,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 32,34 Prozent wieder erreichen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 CHF.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,04 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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