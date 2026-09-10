Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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10.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Die Aktie von Ypsomed gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 382,40 CHF ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 382,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'435 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie gab in der Spitze bis auf 374,80 CHF nach. Bei 384,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'510 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Gewinne von 9,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Mit Abgaben von 31,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,25 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,04 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Ypsomed am 10.09.2026
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