Ypsomed Aktie News: Ypsomed verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 382,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'435 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie gab in der Spitze bis auf 374,80 CHF nach. Bei 384,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'510 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Gewinne von 9,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Mit Abgaben von 31,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,25 CHF belaufen.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,04 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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