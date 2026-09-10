Ypsomed Aktie News: Anleger schicken Ypsomed am Mittag ins Minus

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 379,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'506 Punkten steht. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 374,80 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 384,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'712 Ypsomed-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,25 CHF je Aktie ausschütten.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,04 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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