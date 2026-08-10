Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Montagvormittag nordwärts

Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 09:28 Uhr 0,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'537 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 397,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 395,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'804 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 419,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 6,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,05 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,21 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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