Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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10.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Montagvormittag nordwärts
Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 395,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 09:28 Uhr 0,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'537 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 397,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 395,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'804 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 419,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 6,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,05 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,21 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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