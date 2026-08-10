Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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10.08.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 397,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'505 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 399,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 395,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'506 Ypsomed-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 419,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 5,67 Prozent zulegen. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,33 CHF belaufen.
Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,21 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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