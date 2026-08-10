Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Mittag nordwärts

Die Ypsomed-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 393,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'540 Punkten notiert. Bei 399,20 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 395,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 4'072 Stück.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 419,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,58 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 33,82 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,33 CHF.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,21 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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