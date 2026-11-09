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09.11.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Ypsomed. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 397,40 CHF zu.
Um 09:28 Uhr sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 397,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'813 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Ypsomed-Aktie bis auf 398,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 394,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 897 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Am 19.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 5,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 52,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,40 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,13 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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