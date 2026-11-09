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09.11.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag stärker
Die Aktie von Ypsomed zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 394,80 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 394,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'992 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 400,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 394,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 3'555 Stück.
Am 19.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 418,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 34,02 Prozent sinken.
Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,40 CHF belaufen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 13,13 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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