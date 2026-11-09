Ypsomed Aktie News: Ypsomed reagiert am Mittag positiv

Um 12:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 399,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten tendiert. Die Ypsomed-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 400,00 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 394,20 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'243 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 418,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 4,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 34,84 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,40 CHF. Im Vorjahr erhielten Ypsomed-Aktionäre 4,40 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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