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09.11.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed reagiert am Mittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 399,80 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 399,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten tendiert. Die Ypsomed-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 400,00 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 394,20 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'243 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 418,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 4,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 34,84 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,40 CHF. Im Vorjahr erhielten Ypsomed-Aktionäre 4,40 CHF je Wertpapier.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,13 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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