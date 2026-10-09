Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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09.10.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von Ypsomed gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 361,20 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 361,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'526 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Ypsomed-Aktie bei 361,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 359,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 89 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Am 19.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 418,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,73 Prozent hinzugewinnen. Am 02.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 38,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,22 CHF, nach 4,40 CHF im Jahr 2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,08 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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