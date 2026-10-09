Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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09.10.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Anleger greifen bei Ypsomed am Freitagnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 367,80 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 367,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'557 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 369,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 359,80 CHF. Zuletzt wechselten 2'899 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2026 auf bis zu 418,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 12,01 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,22 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,08 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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