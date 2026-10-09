Ypsomed Aktie News: Ypsomed macht am Mittag Boden gut

Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 12:28 Uhr 3,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Ypsomed-Aktie bis auf 366,20 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 359,80 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'615 Stück gehandelt.

Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 14,21 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 40,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,22 CHF belaufen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 13,08 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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