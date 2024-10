Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Abschlägen

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit positiver Tendenz, und auch der deutsche Aktienmarkt steht höher. In den USA kann der Dow Jones etwas zulegen. An den wichtigsten asiatischen Handelsplätzen ging es zur Wochenmitte in verschiedene Richtungen - besonders deutlich bewegten sich die Märkte in Festlandchina.