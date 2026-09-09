Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 387,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'735 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Ypsomed-Aktie bis auf 387,00 CHF. Mit einem Wert von 387,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 69 Ypsomed-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,40 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,25 CHF belaufen.

Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,04 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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