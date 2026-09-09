Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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09.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 382,20 CHF ab.
Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 382,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'585 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 379,40 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 387,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'681 Ypsomed-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 419,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 31,84 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,25 CHF.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,04 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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