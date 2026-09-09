Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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09.09.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 382,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,9 Prozent auf 382,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'674 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 380,00 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 387,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'787 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 419,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,84 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,25 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,04 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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