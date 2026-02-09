Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Ypsomed-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 293,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 18'674 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Ypsomed-Aktie bei 293,00 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Ypsomed-Aktie bis auf 289,50 CHF. Bei 292,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'409 Ypsomed-Aktien.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 441,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 284,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 3,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,04 CHF, nach 2,20 CHF im Jahr 2025.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,16 CHF in den Büchern stehen haben wird.

