Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’527 0.2%  SPI 18’686 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’922 0.8%  Euro 0.9165 -0.1%  EStoxx50 6’035 0.6%  Gold 5’024 1.3%  Bitcoin 54’254 -0.9%  Dollar 0.7732 -0.4%  Öl 67.6 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Julius Bär-CEO Stefan Bollinger fordert Register für fehlbare Banker - Aktie in Grün
Barry-Callebaut-Aktie leichter: Verwaltungsrat verkauft Aktien im Millionenwert
Roche-Aktie dennoch leichter: Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib
Novartis-Aktie im Plus: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego
Tesla-Aktie in Blasenterritorium: Marktveteran warnt Anleger mit Nachdruck
Suche...
Plus500 Depot

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Ypsomed. Mit einem Wert von 293,00 CHF bewegte sich die Ypsomed-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ypsomed
293.28 CHF 1.47%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Ypsomed-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 293,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 18'674 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Ypsomed-Aktie bei 293,00 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Ypsomed-Aktie bis auf 289,50 CHF. Bei 292,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'409 Ypsomed-Aktien.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 441,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 284,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 3,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,04 CHF, nach 2,20 CHF im Jahr 2025.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,16 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen

Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt

Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt