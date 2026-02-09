Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagmittag in Grün

Um 12:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 297,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'647 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Ypsomed-Aktie bei 299,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 292,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'998 Ypsomed-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 441,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 48,65 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 284,00 CHF. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 4,38 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,04 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 13,16 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

