Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’497 -0.1%  SPI 18’641 0.0%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’779 0.2%  Euro 0.9157 -0.2%  EStoxx50 6’010 0.2%  Gold 5’005 0.9%  Bitcoin 53’080 -3.0%  Dollar 0.7717 -0.6%  Öl 68.3 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BYD-Aktie gefragt: Mehr Tempo beim Ausbau des Deutschland-Geschäfts
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Ausblick: Ford Motor legt Quartalsergebnis vor
Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
Heidelberg Materials-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen
Suche...
Plus500 Depot

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagmittag in Grün

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagmittag in Grün

Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 297,00 CHF nach oben.

Ypsomed
297.01 CHF 2.76%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 297,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'647 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Ypsomed-Aktie bei 299,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 292,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'998 Ypsomed-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 441,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 48,65 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 284,00 CHF. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 4,38 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,04 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 13,16 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen

Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt

Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt