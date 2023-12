Ypsomed Aktie News: Ypsomed steigt am Nachmittag

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,5 Prozent auf 302,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'465 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Ypsomed-Aktie bei 302,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 296,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'336 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2023 auf bis zu 308,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.12.2022 bei 158,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ypsomed wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 22.05.2024 vorlegen. Ypsomed dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 21.05.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch