Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit roten Vorzeichen

Um 09:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 357,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'360 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 357,20 CHF. Bei 360,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 410 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 14,55 Prozent niedriger. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,22 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,08 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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