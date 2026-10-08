Ypsomed Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Ypsomed

Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 356,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'436 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 353,60 CHF. Bei 360,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'568 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 418,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,42 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 26,83 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,22 CHF.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,08 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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