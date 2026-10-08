Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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08.10.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Donnerstagmittag südwärts
Die Aktie von Ypsomed gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 356,00 CHF.
Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 356,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'381 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Ypsomed-Aktie bis auf 353,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 360,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'548 Ypsomed-Aktien.
Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von 17,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,22 CHF.
In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,08 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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