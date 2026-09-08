Ypsomed Aktie News: Ypsomed gibt am Vormittag nach

Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 389,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'911 Punkten realisiert. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 381,80 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 385,40 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 832 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 7,79 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,07 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,25 CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,04 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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