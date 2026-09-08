Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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08.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 393,00 CHF.
Das Papier von Ypsomed konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 393,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'839 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 395,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 385,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'907 Ypsomed-Aktien.
Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF. Gewinne von 6,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Abschläge von 33,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 CHF.
In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,04 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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