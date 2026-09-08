Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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08.09.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Ypsomed. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 390,00 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,1 Prozent auf 390,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'885 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 392,80 CHF. Mit einem Wert von 385,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'431 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 419,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 49,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 CHF, nach 4,40 CHF im Jahr 2026.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,04 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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