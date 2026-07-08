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Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

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08.07.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Kursabschlägen

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 354,80 CHF.

Ypsomed
354.80 CHF -1.75%
Kaufen Verkaufen

Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 354,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'046 Punkten steht. Bei 350,60 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 353,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'470 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Bei 441,50 CHF markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 24,44 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,45 CHF. Im Vorjahr erhielten Ypsomed-Aktionäre 4,40 CHF je Wertpapier.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,46 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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