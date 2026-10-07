Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag tiefer

Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 364,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'529 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bisher bei 364,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 364,60 CHF. Bisher wurden heute 97 Ypsomed-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 418,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 14,65 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 28,55 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,23 CHF. Im Vorjahr erhielten Ypsomed-Aktionäre 4,40 CHF je Wertpapier.

Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,09 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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