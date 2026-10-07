Ypsomed Aktie News: Ypsomed wird am Nachmittag ausgebremst

Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 365,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'504 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Ypsomed-Aktie bis auf 363,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 364,60 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'710 Stück gehandelt.

Bei 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 40,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ypsomed-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,23 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,09 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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