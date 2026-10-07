Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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07.10.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochmittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Ypsomed. Zuletzt wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 366,60 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 366,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'517 Punkten liegt. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 369,20 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 364,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 824 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Bei 418,00 CHF markierte der Titel am 19.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,02 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 40,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,23 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,09 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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