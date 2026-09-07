Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Ypsomed

Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 389,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Ypsomed-Aktie ging bis auf 388,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 390,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'159 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 419,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,03 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,04 CHF belaufen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,04 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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