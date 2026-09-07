Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.09.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Ypsomed
Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 389,00 CHF ab.
Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 389,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Ypsomed-Aktie ging bis auf 388,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 390,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'159 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 419,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,03 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,04 CHF belaufen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,04 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung
Ypsomed-Aktie in Rot: CEO sieht noch lange keinen globalen Konkurrenten aus China am Horizont
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Ypsomed (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Ypsomed (finanzen.ch)
|
03.09.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SPI aktuell: SPI schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.