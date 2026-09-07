Ypsomed Aktie News: Anleger schicken Ypsomed am Nachmittag ins Minus

Die Ypsomed-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 389,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'098 Punkten steht. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 387,60 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 390,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17'438 Ypsomed-Aktien.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,73 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 49,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,04 CHF belaufen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 13,04 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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