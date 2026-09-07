Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Ypsomed

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 389,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'063 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Ypsomed-Aktie bei 387,60 CHF. Mit einem Wert von 390,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 12'976 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 7,84 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,03 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,04 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,04 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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