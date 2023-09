Ypsomed Aktie News: Ypsomed legt am Donnerstagmittag zu

Das Papier von Ypsomed legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 270,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'481 Punkten steht. In der Spitze gewann die Ypsomed-Aktie bis auf 271,00 CHF. Bei 265,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'341 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 273,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 140,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 47,95 Prozent wieder erreichen.

Am 07.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Ypsomed-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Redaktion finanzen.ch