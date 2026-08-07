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07.08.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Plus

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Plus

Die Aktie von Ypsomed gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ypsomed-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 387,40 CHF.

Ypsomed
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Die Ypsomed-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 387,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'502 Punkten notiert. In der Spitze legte die Ypsomed-Aktie bis auf 387,40 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 384,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 275 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 419,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,29 Prozent. Am 02.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 32,76 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,33 CHF je Aktie ausschütten.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,21 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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