Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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07.08.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Das Papier von Ypsomed legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 394,20 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 394,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'560 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ypsomed-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 395,00 CHF aus. Bei 384,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'534 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,42 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 33,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,33 CHF je Aktie ausschütten.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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