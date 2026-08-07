Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 392,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'569 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 394,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 384,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'744 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 6,85 Prozent zulegen. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,65 Prozent.

Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF aus.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,21 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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