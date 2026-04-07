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07.04.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed büsst am Nachmittag ein

Ypsomed Aktie News: Ypsomed büsst am Nachmittag ein

Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 273,80 CHF abwärts.

Ypsomed
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Die Ypsomed-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 273,80 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 17'934 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 272,40 CHF ab. Mit einem Wert von 285,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'650 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 441,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,25 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 4,86 Prozent Luft nach unten.

Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,47 CHF belaufen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 13,33 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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