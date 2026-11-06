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06.11.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Ypsomed gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ypsomed-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 387,40 CHF abwärts.
Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 387,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'757 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bisher bei 387,40 CHF. Mit einem Wert von 390,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 530 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,90 Prozent hinzugewinnen. Am 02.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 48,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,40 CHF belaufen.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,09 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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