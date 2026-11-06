Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 390,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'742 Punkten liegt. Bei 385,80 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 390,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 3'090 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 7,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 49,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,09 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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