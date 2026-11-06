Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagmittag mit Abschlägen

Um 12:28 Uhr rutschte die Ypsomed-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 387,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'613 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 385,80 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 390,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'043 Ypsomed-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 8,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Mit Abgaben von 32,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,40 CHF aus.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,09 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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