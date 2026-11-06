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06.11.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Ypsomed. Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 387,00 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Ypsomed-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 387,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'613 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 385,80 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 390,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'043 Ypsomed-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 8,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Mit Abgaben von 32,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,40 CHF aus.
In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 13,09 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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