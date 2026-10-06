Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Minus

Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 357,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'617 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Ypsomed-Aktie bei 357,00 CHF. Mit einem Wert von 357,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 14 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 17,09 Prozent zulegen. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,23 CHF aus.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,09 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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