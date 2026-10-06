Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Minus
Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 357,00 CHF abwärts.
Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 357,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'617 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Ypsomed-Aktie bei 357,00 CHF. Mit einem Wert von 357,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 14 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 17,09 Prozent zulegen. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.
Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,23 CHF aus.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,09 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut
Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet
Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Minus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut (AWP)
|
24.09.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.