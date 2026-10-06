Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 365,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'549 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Ypsomed-Aktie bis auf 369,60 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 357,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'424 Ypsomed-Aktien.

Bei 418,00 CHF markierte der Titel am 19.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 14,52 Prozent zulegen. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,23 CHF belaufen.

Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,09 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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