Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 364,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'669 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 366,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 357,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'329 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2026 auf bis zu 418,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 14,58 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 28,59 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,23 CHF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 13,09 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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