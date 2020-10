Ypsomed-Aktie aktuell: Ypsomed legt zu

Die Aktie von Ypsomed zählt zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 143.00 CHF nach oben.

Zuletzt konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.4 Prozent auf 143.00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 12'762 Punkten steht. In der Spitze legte die Ypsomed-Aktie bis auf 143.00 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 142.00 CHF. Bisher wurden heute 2'175 Ypsomed-Aktien gehandelt.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 3.60 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Die Ypsomed Holding AG ist international in der Entwicklung und Herstellung von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstverabreichung von flüssigen Medikamenten wie auch von Produkten für die Diabetesversorgung tätig. Die Hauptgeschäftsbereiche der Ypsomed sind Injektionssysteme und Diabetesversorgung. Diese umfassen die Entwicklung und Produktion der Pennadeln, Pumpensysteme und Autoinjektoren bis hin zu kundenspezifischen End-Verpackungslösungen und Logistikdienstleistungen. Im Bereich Injektionssysteme bietet Ypsomed unter der Dachmarke Ypsomed Delivery Systems (YDS) im Business-to-Business-Geschäft eine breite Palette an Autoinjektor und Pen-Injektor für die Verabreichung von flüssigen Medikamenten an. Das Produktsortiment reicht von einfachen Fertig-Pens über Pens mit variabel einstellbarer Dosierung und elektronischer Anzeige bis hin zu hochkomplexen Injektoren mit multifunktionaler Elektronik und Pens zur Verabreichung von gefriergetrockneten Medikamenten. Ausserdem werden passende Pen-Nadeln mit der einzigartigen Click-Funktion für konzerneigene sowie alle gängigen Pens auf dem Markt hergestellt. Der Kundenkreis setzt sich aus Fachhändlern und Unternehmen der Pharma und Biotechnologie, die Medikamente zur Injektion herstellen, zusammen. Im Geschäftsfeld Diabetesversorgung offeriert der Konzern unter der globalen Dachmarke mylife™ Diabetescare Produkte und Dienstleistungen für Menschen mit Diabetes zur Selbstbehandlung. Das Angebot umfasst die konzerneigene Insulinpumpe mylife™ YpsoPump®, mylife OmniPod Insulin-Patch-Pumpe, das Infusionsset mylife Orbit wie auch Blutzuckermesssysteme und Pen- und Sicherheits-Pen-Nadeln. Der Konzern unterhält ein globales Netzwerk aus Produktionsbetrieben, Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern. Die Ypsomed entstand im Jahr 2003 durch die Abspaltung des Injektionsbereichs von der Burgdorfer Disetronic Gruppe und hat ihren Hauptsitz in Burgdorf/Schweiz.

