Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 334,50 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 18'195 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Ypsomed-Aktie bis auf 336,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 328,00 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 6'616 Aktien.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 441,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 24,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,50 CHF. Mit Abgaben von 12,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,04 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 2,20 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 13,16 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

