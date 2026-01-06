Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
06.01.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Ypsomed zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 334,50 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 334,50 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 18'195 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Ypsomed-Aktie bis auf 336,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 328,00 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 6'616 Aktien.
Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 441,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 24,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,50 CHF. Mit Abgaben von 12,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,04 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 2,20 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 13,16 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt
Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt
Ypsomed-Aktie dreht ins Minus: Ypsomed schliesst Ypsotec-Verkauf an Callista endgültig ab
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
01.01.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Ypsomed-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
25.12.25
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.12.25
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.12.25
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
