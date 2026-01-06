Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 -0.2%  SPI 18’204 -0.2%  Dow 48’977 1.2%  DAX 24’918 0.2%  Euro 0.9284 0.0%  EStoxx50 5’913 -0.2%  Gold 4’463 0.4%  Bitcoin 74’436 0.0%  Dollar 0.7925 0.1%  Öl 62.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343Novartis1200526NVIDIA994529
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe
Nestlé-Aktie fällt: SMA-Babynahrung wird zurückgerufen
SMG-Aktie höher nach Einigung mit Preisüberwacher
Dezember 2025: Experten empfehlen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mehrheitlich zu halten
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
Suche...
eToro entdecken

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.01.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit positiven Vorzeichen

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Ypsomed zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 334,50 CHF nach oben.

Ypsomed
334.95 CHF 3.50%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 334,50 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 18'195 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Ypsomed-Aktie bis auf 336,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 328,00 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 6'616 Aktien.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 441,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 24,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,50 CHF. Mit Abgaben von 12,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,04 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 2,20 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 13,16 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt

Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt

Ypsomed-Aktie dreht ins Minus: Ypsomed schliesst Ypsotec-Verkauf an Callista endgültig ab

Nachrichten zu Ypsomed AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ypsomed AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

09:03 Marktüberblick: Tech-Werte gesucht
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Leichter zum Jahresauftakt
05.01.26 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
05.01.26 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’735.68 19.77 SI9BRU
Short 14’031.29 13.73 SGZBPU
Short 14’538.58 8.95 B0PS9U
SMI-Kurs: 13’220.22 06.01.2026 13:04:26
Long 12’659.49 19.77 S92BSU
Long 12’352.27 13.59 S9VBDU
Long 11’843.10 8.95 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Ypsomed AG 334.00 1.83% Ypsomed AG

Meistgelesene Nachrichten

SMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Nordex-Aktie fester: Grossauftrag für kanadische Windparks erhalten
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Deutsche Bank Ausblick 2026: Aktien, Zinsen & Märkte bleiben volatil, aber chancenreich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Nachmittag fester
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Bayer-Aktie freundlich: Sevabertinib von Bayer bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
Idorsia-Aktie in Rot: Veröffentlichung neuer Studie zu Schlafmittel Daridorexant - Phase-II-Studie für Schuppenflechte-Medikament gestartet
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:07 ROUNDUP: Höhere Lebensmittelpreise sind für viele ein Sorgenthema
13:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 8 Euro - 'Neutral'
13:01 ROUNDUP: Europäische Länder stellen sich hinter Grönland
12:57 Spontane Proteste am Teheraner Basar
12:52 Europäische Länder stellen sich hinter Grönland
12:50 AKTIEN IM FOKUS: Adidas sacken ab nach BofA-Abstufung - Trüber Branchenausblick
12:34 ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutz auf 11,50 Euro - 'Buy'
12:31 Nur noch Geheimtraining im BVB-Trainingslager
12:27 Banaszak: Auch Woidke Schuld an Brandenburger Regierungs-Aus
12:21 ROUNDUP: Berlin zahlt Hotelkosten für Betroffene des Stromausfalls