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05.10.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Vormittag an Boden

Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ypsomed-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 360,00 CHF.

Ypsomed
357.58 CHF -0.76%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 360,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'452 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 360,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 360,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113 Ypsomed-Aktien.

Am 19.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 418,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 38,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,23 CHF je Ypsomed-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 13,09 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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