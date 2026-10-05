Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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05.10.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 356,20 CHF ab.
Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 356,20 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'466 Punkten steht. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 354,00 CHF ein. Mit einem Wert von 360,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'150 Ypsomed-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 418,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 26,87 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,23 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,09 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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