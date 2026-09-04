Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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04.09.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 405,80 CHF ab.
Um 09:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 405,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'231 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Ypsomed-Aktie bis auf 405,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 405,80 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 635 Aktien.
Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 35,81 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,11 CHF. Im Vorjahr erhielten Ypsomed-Aktionäre 4,40 CHF je Wertpapier.
Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,11 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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