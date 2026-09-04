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04.09.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed gibt am Freitagnachmittag nach

Ypsomed Aktie News: Ypsomed gibt am Freitagnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 395,80 CHF.

Ypsomed
395.39 CHF -3.51%
Kaufen Verkaufen

Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,7 Prozent auf 395,80 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'215 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Ypsomed-Aktie ging bis auf 394,60 CHF. Bei 405,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'469 Stück gehandelt.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 419,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,99 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 260,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 51,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Ypsomed-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,11 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Ypsomed-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 13,11 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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